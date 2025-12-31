Ndërlidhjet

Vit i ri, prioritete të reja: Çfarë duhet të ndryshojë më 2026?

Pak para ndërrimit të moteve, shumë njerëz e bëjnë bilancin e vitit që lënë pas. Çfarë funksionoi, çfarë dështoi, çfarë na ndodhi, çfarë mund të bëhej më mirë... Natyrshëm lindin dëshirat edhe për vitin e ardhshëm. Në këtë video mund të mësoni se çka është prioritet për banorët e katër kryeqyteteve të Ballkanit – Prishtinës, Shkupit, Sarajevës dhe Beogradit. Nga paqja deri te luftimi i korrupsionit dhe nepotizmit, shiheni vetë se a ju përputhen dëshirat me ndonjërin prej tyre.

