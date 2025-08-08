Ndërlidhjet

Fyeu UÇK-në: Tremijë euro gjobë, dy vjet dëbim nga Kosova për zyrtarin serb

Ndihmësdrejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Igor Popoviq, u dënua me gjobë prej 3.000 eurosh dhe me dëbim nga Kosova për dy vjet. Dënimi me gjashtë muaj burgim iu zëvendësua me gjobë, pasi ai e pranoi fajësinë në një marrëveshje me Prokurorinë Speciale të Kosovës. Popoviq u akuzua se më 18 korrik, në Hoçë të Madhe të Rahovecit, i quajti “terroristë” ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

