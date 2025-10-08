Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

“Mik i vërtetë”: Infantino nderohet për rolin e tij në pranimin e Kosovës në FIFA

“Mik i vërtetë”: Infantino nderohet për rolin e tij në pranimin e Kosovës në FIFA “Mik i vërtetë”: Infantino nderohet për rolin e tij në pranimin e Kosovës në FIFA
Bashkëngjite
“Mik i vërtetë”: Infantino nderohet për rolin e tij në pranimin e Kosovës në FIFA

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:04:24 0:00

Kosova e ka dekoruar më 8 tetor presidentin e organit qeverisës të futbollit botëror, FIFA, Gianni Infantino, me medalje nderi, për rolin e tij në pranimin e vendit në FIFA. Infantino shprehu ngazëllimin e tij për këtë nderim dhe tha se më Prishtinë ndihet si në shtëpinë e vet, derisa presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ia ndau medaljen, e falënderoi atë për kontributin e dhënë para dhe pas pranimit në FIFA më 2016.

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG