“Mik i vërtetë”: Infantino nderohet për rolin e tij në pranimin e Kosovës në FIFA
Kosova e ka dekoruar më 8 tetor presidentin e organit qeverisës të futbollit botëror, FIFA, Gianni Infantino, me medalje nderi, për rolin e tij në pranimin e vendit në FIFA. Infantino shprehu ngazëllimin e tij për këtë nderim dhe tha se më Prishtinë ndihet si në shtëpinë e vet, derisa presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ia ndau medaljen, e falënderoi atë për kontributin e dhënë para dhe pas pranimit në FIFA më 2016.
