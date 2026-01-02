Nga kurioziteti në domosdoshmëri: Inteligjenca artificiale dhe Kosova më 2026
Investimet e gjigantëve të teknologjisë në inteligjencë artificiale (IA) pritet të jenë masive më 2026. IA pritet të avancohet nga instrument në asistent pune në shumë fusha, e sidomos në shëndetësi e zhvillim softuerësh. E, si është situata në Kosovë? Për çka përdoret tash IA dhe çfarë po na pret? Shpjegojmë në pak minuta.
Përmbajtja
-
30 dhjetor 2025
Pikëpyetjet rreth zgjedhjes së presidentit
-
22 dhjetor 2025
Pse Kosova po blen më shumë nga Kina?
-
11 dhjetor 2025
Si po marrin kompanitë kineze punë në Serbi pa tender?
-
-
4 dhjetor 2025
Si po përpiqet Moska të krijojë një sistem paralel bankar?
-
2 dhjetor 2025
Mungesa e Kuvendit fut institucionet e mbikëqyrjes në krizë