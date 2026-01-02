Ndërlidhjet

Nga kurioziteti në domosdoshmëri: Inteligjenca artificiale dhe Kosova më 2026

Investimet e gjigantëve të teknologjisë në inteligjencë artificiale (IA) pritet të jenë masive më 2026. IA pritet të avancohet nga instrument në asistent pune në shumë fusha, e sidomos në shëndetësi e zhvillim softuerësh. E, si është situata në Kosovë? Për çka përdoret tash IA dhe çfarë po na pret? Shpjegojmë në pak minuta.

