Tri gjuhë, tri "të vërteta": Si inteligjenca artificiale ushqen narrativë të ndryshëm për Kosovën?
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës, varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrativët e shprehur online dhe mund të nxisin konfuzion dhe përçarje te qytetarët. Zgjidhja: edukim medial e digjital dhe mendim kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale.
