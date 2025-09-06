Ndërlidhjet

Tri gjuhë, tri "të vërteta": Si inteligjenca artificiale ushqen narrativë të ndryshëm për Kosovën?

Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës, varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrativët e shprehur online dhe mund të nxisin konfuzion dhe përçarje te qytetarët. Zgjidhja: edukim medial e digjital dhe mendim kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale.

