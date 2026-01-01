Ndërlidhjet

"Një herë ushtar, gjithmonë ushtar": Historia e gjeneralmajores së parë të Kosovës

Gruaja e parë gjeneralmajor në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK), Irfete Spahiu, rrëfen për sfidat, përkushtimin dhe motivin që e ka mbajtur në shërbim të vendit për gati tri dekada. Për Radion Evropa e Lirë, ajo tregon rrugëtimin e saj – nga lufta për çlirim, deri te gradat më të larta ushtarake të shtetit të Kosovës.

