Kryesia e Kuvendit dështon, qytetarët presin zgjidhje
Pasi shpalli të përfunduar seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, kryetari Dimal Basha thirri një mbledhje të Kryesisë, por ajo dështoi për shkak të mungesës së kuorumit. Vendi duket i bllokuar në një krizë të vazhdueshme, ndërsa qytetarët kërkojnë zgjidhje - qoftë përmes marrëveshjes, qoftë me zgjedhje të reja.

