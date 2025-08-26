Kuvendi zgjedh kryetarin, por bllokohet te nënkryetari serb
Pas shumë muajsh përpjekje, Kuvendi i Kosovës zgjodhi kryetarin e ri. Dimal Basha do të ushtrojë këtë pozitë, në të cilën u zgjodh me 73 vota të deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. LVV-ja e vlerësoi lart kandidaturën e Bashës, ndërsa PDK-ja ngriti dilema nëse Basha është i denjë të shërbejë në këtë pozitë. Por, Kuvendi dështoi sërish të konstituohet, pasi situata u bllokua te zgjedhja e nënkryetarit serb.