Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Shpjegojmë

LVV nuk i ndal përpjekjet kundër Listës Serbe

LVV nuk i ndal përpjekjet kundër Listës Serbe LVV nuk i ndal përpjekjet kundër Listës Serbe
Bashkëngjite
LVV nuk i ndal përpjekjet kundër Listës Serbe

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:03:19 0:00

Para zgjedhjeve lokale në Kosovë po përsëritet ngjarja me moscertifikimin e Listës Serbe sikur para zgjedhjeve parlamentare të shkurtit. Lëvizja Vetëvendosje nuk ndalon përpjekjet e saj për ta penguar pjesëmarrjen e partisë më të madhe serbe në zgjedhje, derisa ekspertët thonë se nuk ka asnjë mundësi ligjore që kjo të ndodhë.

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG