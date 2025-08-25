LVV nuk i ndal përpjekjet kundër Listës Serbe
Para zgjedhjeve lokale në Kosovë po përsëritet ngjarja me moscertifikimin e Listës Serbe sikur para zgjedhjeve parlamentare të shkurtit. Lëvizja Vetëvendosje nuk ndalon përpjekjet e saj për ta penguar pjesëmarrjen e partisë më të madhe serbe në zgjedhje, derisa ekspertët thonë se nuk ka asnjë mundësi ligjore që kjo të ndodhë.
