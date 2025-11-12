Makineri që hyn aty ku ushtarët s'munden: Dronët tokësorë në frontin e Ukrainës
Ata depërtojnë në vende ku shumica e ushtarëve nuk munden – në zona të rrezikshme, si Pokrovsku në frontin lindor të Ukrainës. Këta dronë tokësorë hyjnë nëpër flakë për ta furnizuar ushtrinë, për t’i evakuuar të plagosurit dhe për t’i goditur shënjestrat ku tanket nuk munden. Për ekipet që i kanë ndërtuar dhe i kontrollojnë, çdo mision është test për mbijetesë – edhe për njerëzit, edhe për pajisjet. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
