Nenad Rashiq nënkryetar: Kuvendi mbyll konstituimin
Pas gati gjashtë muajsh bllokim, Kuvendi i Kosovës arriti ta përmbyllë seancën konstituive, të nisur në prill. Deputetët zgjodhën Nenad Rashiqin nënkryetar nga radhët e komunitetit serb, pas aktgjykimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese. Lista Serbe e kundërshtoi këtë hap dhe konsideroi se sërish u bënë shkelje kushtetuese.
Përmbajtja
-
10 tetor 2025
Sa larg guxon të shkojë Serbia në Kosovë?
-
-
-
7 tetor 2025
Çfarë duhet të dini për zgjedhjet lokale?
-
-