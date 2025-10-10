Ndërlidhjet

Nenad Rashiq nënkryetar: Kuvendi mbyll konstituimin

Pas gati gjashtë muajsh bllokim, Kuvendi i Kosovës arriti ta përmbyllë seancën konstituive, të nisur në prill. Deputetët zgjodhën Nenad Rashiqin nënkryetar nga radhët e komunitetit serb, pas aktgjykimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese. Lista Serbe e kundërshtoi këtë hap dhe konsideroi se sërish u bënë shkelje kushtetuese.

