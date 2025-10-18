Çka parasheh plani i BE-së për “mburojë dronësh” kundër pushtimit rus?

Ndërlidhjet

Bashkimi Evropian është në rrugë për të jetësuar një plan pesëvjeçar në mbrojtje, që parasheh edhe funksionalizimin e një “mburoje dronësh” deri në fund të vitit 2027. Vendimi u mor pas hyrjes së disa dronëve rusë në hapësirën ajrore polake, çka detyroi mbylljen e saj për një kohë.  Si do të funksionojë ky sistem? Shpjegojmë në pak minuta.

