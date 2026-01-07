Ndërlidhjet

Pranë termocentraleve, pa ngrohtore

Ndonëse jetojnë pranë termocentraleve të Kosovës, banorët e Obiliqit dhe ata të Fushë-Kosovës nuk përfitojnë ende nga energjia termike, teksa presin që institucionet t’i funksionalizojnë ngrohtoret qendrore. Kostoja e lartë e projekteve ka shkaktuar vonesa, për çka të dy komunat presin mbështetjen e Qeverisë dhe të donatorëve.

