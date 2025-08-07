Protesta kundër Speciales: Me thirrje nga Prishtina për drejtësi në Hagë
Në sheshet e Prishtinës, mijëra qytetarë protestuan kundër Gjykatës Speciale. Me flamuj në duar dhe thirrjet “UÇK”, ata kërkuan gjykim të drejtë për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë të Holandës. Protesta u mbështet edhe nga partitë politike që kishin votuar themelimin e kësaj Gjykate, teksa Lëvizja Vetëvendosje që nuk iu bashkua protestës dhe e quajti si të vonuar.
