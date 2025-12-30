Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

“Vdekje diktatorit”: Protesta e iranianëve në Teheran pas përkeqësimit të gjendjes ekonomike

“Vdekje diktatorit”: Protesta e iranianëve në Teheran pas përkeqësimit të gjendjes ekonomike “Vdekje diktatorit”: Protesta e iranianëve në Teheran pas përkeqësimit të gjendjes ekonomike
Bashkëngjite
“Vdekje diktatorit”: Protesta e iranianëve në Teheran pas përkeqësimit të gjendjes ekonomike

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:00 0:00

Iranianët protestuan në masë dhe shumë biznese u mbyllën më 29 dhjetor në Teheran, teksa vlera e valutës shtetërore ka rënë në nivele rekorde në tregjet e huaja të këmbimit. Policia u raportua të ketë përdorur gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën në kryeqytetin iranian. Ky shtet po përballet me rritje të madhe të inflacionit dhe krizë të energjisë, situatë që ua ka vështirësuar jetën një pjese të madhe të qytetarëve. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG