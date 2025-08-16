Pse Kushtetuesja nuk po e publikon aktgjykimin e plotë për Kuvendin?
Gjykata Kushtetuese ende nuk e ka publikuar të plotë vendimin e saj rreth konstituimit të Kuvendit, ku urdhëroi që kryetari i Kuvendit të zgjidhet me votim të hapur dhe një kandidat të votohet vetëm tri herë. Kushtetuesja dha arsyetimin e saj, por pa treguar se kur do ta publikojë të plotë.
