Pse Kushtetuesja nuk po e publikon aktgjykimin e plotë për Kuvendin?

Pse Kushtetuesja nuk po e publikon aktgjykimin e plotë për Kuvendin?

Gjykata Kushtetuese ende nuk e ka publikuar të plotë vendimin e saj rreth konstituimit të Kuvendit, ku urdhëroi që kryetari i Kuvendit të zgjidhet me votim të hapur dhe një kandidat të votohet vetëm tri herë. Kushtetuesja dha arsyetimin e saj, por pa treguar se kur do ta publikojë të plotë.

