Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Trupat ukrainase patrullojnë qytetin mes sulmeve të vazhdueshme

Trupat ukrainase patrullojnë qytetin mes sulmeve të vazhdueshme
Bashkëngjite
Trupat ukrainase patrullojnë qytetin mes sulmeve të vazhdueshme

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:47 0:00

Një ekip i projektit të Radios Evropa e Lirë, Current Time, iu bashkua një njësiti patrullues ukrainas në rrugët e dërrmuara nga lufta në Kostiantinivka, teksa forcat ruse po avancojnë drejt qytetit. Qendra urbane mbetet bastion kyç ukrainas në rajonin e Donjeckut. Qindra njerëz kanë ikur në javët e fundit, ndërsa forcat ruse po i afrohen territorit strategjik. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG