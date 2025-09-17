Trupat ukrainase patrullojnë qytetin mes sulmeve të vazhdueshme
Një ekip i projektit të Radios Evropa e Lirë, Current Time, iu bashkua një njësiti patrullues ukrainas në rrugët e dërrmuara nga lufta në Kostiantinivka, teksa forcat ruse po avancojnë drejt qytetit. Qendra urbane mbetet bastion kyç ukrainas në rajonin e Donjeckut. Qindra njerëz kanë ikur në javët e fundit, ndërsa forcat ruse po i afrohen territorit strategjik. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)
