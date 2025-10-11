Ndërlidhjet

A sjellin vota videot e TikTok-ut?

Jo shumë kohë më parë, kandidatët vareshin kryesisht nga metodat tradicionale të të bërit fushatë – reklamat në TV, shkrimet në portale dhe tubimet – për të kërkuar vota në zgjedhje. Tani, ata po depërtojnë te votuesit gjithnjë e më shumë përmes TikTok-ut – edhe me video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. Por, sa janë efektive ato?

