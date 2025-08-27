Votimi ndaras i nënkryetarëve nga pakicat: A ka shkelje të Kushtetutës?
Nënkryetarët nga radhët e pakicave u votuan veçmas në Kuvendin e Kosovës, duke krijuar dilema mbi përputhshmërinë me Kushtetutën dhe me Rregulloren e Kuvendit. Ekspertët ngrenë pikëpyetje për ligjshmërinë e këtij veprimi, derisa çështja mund të përfundojë në Gjykatën Kushtetuese dhe të zgjasë edhe më tej në procesin e konstituimit të Kuvendit.
