Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Shpjegojmë

Votimi ndaras i nënkryetarëve nga pakicat: A ka shkelje të Kushtetutës?

Votimi ndaras i nënkryetarëve nga pakicat: A ka shkelje të Kushtetutës? Votimi ndaras i nënkryetarëve nga pakicat: A ka shkelje të Kushtetutës?
Bashkëngjite
Votimi ndaras i nënkryetarëve nga pakicat: A ka shkelje të Kushtetutës?

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:03:59 0:00

Nënkryetarët nga radhët e pakicave u votuan veçmas në Kuvendin e Kosovës, duke krijuar dilema mbi përputhshmërinë me Kushtetutën dhe me Rregulloren e Kuvendit. Ekspertët ngrenë pikëpyetje për ligjshmërinë e këtij veprimi, derisa çështja mund të përfundojë në Gjykatën Kushtetuese dhe të zgjasë edhe më tej në procesin e konstituimit të Kuvendit.

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG