E çka tha LVV-ja?
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Adnan Rrustemi nuk komentoi shumë.
“Le të shpresojmë se sot zgjidhet presidenti... E prej nesër flasim për aspekte kushtetuese”, tha ai.
Deklarimet e PDK-së dhe AAK-së
Para fillimit të seancës solemne për nder të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Kuvend, disa deputetë opozitarë janë deklaruar për gazetarët lidhur me çështjen e presidentit.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Përparim Gruda tha se moszgjedhja e presidentit sot do të çojë vendin automatikisht në zgjedhje.
“Nuk do duhej të kishim zgjedhje se njerëzit janë lodhur nga zgjedhjet. Por, kjo është situata”, tha ai.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Besnik Tahiri tha se deputetët janë totalisht të painformuar se çfarë po ndodh.
“Nuk di askush kur ka seancë [për zgjedhjen e presidentit]. Sot është dita e fundit. Na ka ardhur vendi në rrethana jashtëzakonisht eksperimentale”, tha ai.
Si reaguan partitë tjera për emrin e Konjufcës?
Nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), partia më e madhe opozitare në vend, deputetja Vlora Çitaku tha se "tashmë është e qartë: Albin Kurti nuk kërkon zgjidhje, por pushtet total".
Çitaku shkroi në Facebook se "në kohën kur Kosova ka nevojë më shumë se kurrë për maturi, unitet dhe përgjegjësi shtetërore, ai me vetëdije po e shtyn vendin drejt një krize të re politike".
Burime brenda PDK-së thanë për Radion Evropa e Lirë se deputetët e kësaj partie nuk shkojnë fare në seancë "derisa ka kandidatë partiakë pa marrëveshje politike".
Lidhja Demokratike të Kosovës (LDK) tha në Facebook se “qasja e Lëvizjes Vetëvendosje! nuk reflekton një përpjekje serioze për ndërtimin e këtij konsensusi".
Sipas LDK-së, për shkak të qasjes “së papërgjegjshme politike të VV-së, vendi po shkon drejt kalimit të afateve kushtetuese dhe rrezikon të dërgohet në edhe një palë zgjedhje të reja”.
Pse LVV-ja nuk e kandidoi Osmanin?
Vjosa Osmani është bërë presidente më 2021 me kandidimin e Lëvizjes Vetëvendosje, por këtë herë partia nuk e ka përmendur emrin e saj.
Kur kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është pyetur nga gazetarët më 2 mars pse nuk po e propozon Osmanin, ai ka lënë të kuptohet se ajo nuk gëzon mbështetje të gjerë, duke thënë se "ne duhet t'i kemi 80 veta që qëndrojnë në sallë dhe votojnë minimalisht".
"Prioritet absolut e kemi shmangien e zgjedhjeve të reja, duhet të sigurohemi që jo t'i kemi 80, por 84 apo 85", ka thënë Kurti.
Donika Emini nga Grupi Këshillues për Politikat e Ballkanit në Evropë i ka thënë Radios Evropa e Lirë një ditë më parë se Kosova u është qasur vazhdimisht zgjedhjeve presidenciale përmes cikleve të manovrimeve politike, e jo përmes ndërtimit të një konsensusi të mirëfilltë.
“Tani Kurti po i përdor numrat për ta arsyetuar vendimin e tij për Osmanin, megjithëse ai njihet për arrogancë ndaj numrave dhe për presion ndaj opozitës. Në këtë kuptim, një mandat i dytë për Osmanin nuk ishte kurrë i garantuar. Pavarësisht vlerësimeve të vazhdueshme të larta në publik, ajo nuk shihej domosdoshmërisht si një kandidate unifikuese parlamentare".
Sipas saj, rol në këtë situatë ka luajtur edhe “profili i fortë dhe i dukshëm ndërkombëtar i Osmanit”.
“Në një mjedis politik ku prestigji i politikës së jashtme ushqen autoritetin e brendshëm, kjo dinamikë është e rëndësishme. Për një kryeministër që ka qeverisur me një shumicë të fortë dhe kontroll të centralizuar politik, të mbetesh në hije në arenën ndërkombëtare nuk është çështje e vogël. Ka pasur gjithashtu momente fërkimi mes dy institucioneve: gjatë fazave të ndjeshme të dialogut të lehtësuar nga BE-ja me Serbinë, rreth aspekteve të Procesit të Berlinit dhe në menaxhimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara”.
Mes tjerash, ajo beson se “duke pasur parasysh karakterin e fortë politik të Osmanit dhe një shkallë të caktuar paparashikueshmërie, ai skenar paraqet pasiguri afatgjatë për Kurtin: një presidente e pavarur sot mund të bëhet një konkurrente e drejtpërdrejtë politike nesër”.