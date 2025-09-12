Ndërlidhjet

Ballkani në garë armatimi: Serbia spikat me fuqi të dyfishtë

Ballkani Perëndimor po përjeton një valë të re të bashkëpunimit dhe modernizimit ushtarak. Nga Franca deri në SHBA, vendet e rajonit furnizohen me armë nga partnerë të ndryshëm, ndërsa Serbia dallon: ajo bashkëpunon edhe me Kinën dhe Rusinë. A mund kjo tendencë të shndërrohet në një garë rajonale armatimi dhe çfarë implikimesh do të kishte për BE-në dhe NATO-n?

