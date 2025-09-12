Ballkani në garë armatimi: Serbia spikat me fuqi të dyfishtë
Ballkani Perëndimor po përjeton një valë të re të bashkëpunimit dhe modernizimit ushtarak. Nga Franca deri në SHBA, vendet e rajonit furnizohen me armë nga partnerë të ndryshëm, ndërsa Serbia dallon: ajo bashkëpunon edhe me Kinën dhe Rusinë. A mund kjo tendencë të shndërrohet në një garë rajonale armatimi dhe çfarë implikimesh do të kishte për BE-në dhe NATO-n?
Përmbajtja
-
5 shtator 2025
Një dekadë e re '90-ash në Ballkan?!
-
28 mars 2025
A do të mbetet Kosova në radarin e Evropës?
-
-
-
7 mars 2025
Përçahen aleancat: Ku të mbështetet Kosova?
-
28 shkurt 2025
Nëse anashkalohet Ukraina, a mundet edhe Kosova?