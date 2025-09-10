Ndërlidhjet

Çfarë ndodhi në Poloni?

Çfarë ndodhi në Poloni?

Shkelja e hapësirës ajrore të Polonisë nga 19 dronë rusë ka ndezur alarmin në NATO dhe në kryeqytetet evropiane. Për herë të parë, avionët e aleancës u angazhuan drejtpërdrejt në mbrojtjen e qiellit të një vendi anëtar. Çfarë ndodhi saktësisht dhe pse ky incident shihet si një test i rrezikshëm i Kremlinit ndaj krahut lindor të NATO-s, e shpjegojmë në këtë video.

