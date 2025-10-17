Ndërlidhjet

Flota turke që forcon Kosovën

Kosova po hyn në një epokë të re të mbrojtjes me blerjen e mijëra dronëve turq, që ndryshojnë mënyrën e vëzhgimit dhe të shënjestrimit. Të kontrolluar nga distanca dhe të lehtë për t’u operuar, këto mjete i japin vendit një avantazh strategjik dhe e vendosin atë në hap me transformimin global të ushtrive moderne, thonë ekspertët.

