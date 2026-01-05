Ndërlidhjet

Forcat iraniane qëllojnë drejt protestuesve

Forcat iraniane të sigurisë qëlluan dhe, sipas raportimeve, vranë protestues ndërsa demonstratat vazhduan në mbarë vendin. Grupi norvegjez për të drejtat e njeriut, Hengaw raportoi se të paktën katër persona u vranë dhe 30 u plagosën në qytetin perëndimor iranian Malekshahi më 3 janar. Protestat kanë vazhduar në qytete të tjera për natën e tetë me radhë, pas zhvlerësimit të valutës iraniane, inflacionit të lartë dhe krizës së energjisë. Kujdes: Përmbajtja mund të jetë shqetësuese për disa shikues! (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Bujar Tërstena)

