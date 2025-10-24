Kosova nën dënimin që nuk mbaron
Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian kundër Kosovës janë duke zgjatur përtej arsyeve që dikur i kanë justifikuar. E zënë me krizat globale, BE-ja duket se ka zgjedhur rehatinë e status quo-së në Kosovë. Analistët paralajmërojnë se mungesa e vëmendjes evropiane, mund të sjellë rreziqe të reja për paqen dhe stabilitetin.
