Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Dhjetëra kufoma para morgut në Teheran, mes protestave vdekjeprurëse në Iran

Dhjetëra kufoma para morgut në Teheran, mes protestave vdekjeprurëse në Iran Dhjetëra kufoma para morgut në Teheran, mes protestave vdekjeprurëse në Iran
Bashkëngjite
Dhjetëra kufoma para morgut në Teheran, mes protestave vdekjeprurëse në Iran

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:00:59 0:00

Në një video të publikuar në rrjetet sociale më 11 janar shihen dhjetëra trupa jashtë Qendrës së Mjekësisë Ligjore të Kahrizakut, në Teheran, ndërsa protestat vdekjeprurëse antiqeveritare po vazhdojnë në mbarë Iranin. Hulumtimet e kryera nga Radio Farda, shërbim në gjuhën persiane i Radios Evropa e Lirë, tregojnë se forcat ushtarake dhe të sigurisë iraniane kanë qëlluar me municion të vërtetë ndaj civilëve gjatë protestave, ndërsa ka pasur raportime edhe për vrasje pa procese gjyqësore. (Përgatitën: Flaka Zogu dhe Ibrahim Berisha)

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG