LVV e LDK fitojnë më së shumti komuna në zgjedhjet lokale në Kosovë
Balotazhi i 9 nëntorit e përmbylli garën për kryetarët e 38 komunave të Kosovës. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan më së shumti komuna – shtatë sosh – duke marrë për bazë edhe rezultatet e rundit të parë të 12 tetorit. Dalja ishte më e ulët sesa një muaj më parë, ndërsa procesi u zhvillua pa ndonjë incident të madh.
