Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

"Gjithçka për ta mbrojtur fëmijën tim": Nëna polake stërvitet për luftë

  • Reuters
"Gjithçka për ta mbrojtur fëmijën tim": Nëna polake stërvitet për luftë
Bashkëngjite
"Gjithçka për ta mbrojtur fëmijën tim": Nëna polake stërvitet për luftë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:40 0:00

Disa kilometra larg kufirit me Rusinë, në Poloninë veriore, zyrtarja administrative, Agnieszka Jedruszak, po hap një llogore. E nxitur nga frika për një luftë me Rusinë, ajo dëshiron të aftësohet për ta mbrojtur familjen e saj, përfshirë djalin e saj 13-vjeçar. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Arben Hoti)

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG