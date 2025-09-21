"Gjithçka për ta mbrojtur fëmijën tim": Nëna polake stërvitet për luftë
- Reuters
Disa kilometra larg kufirit me Rusinë, në Poloninë veriore, zyrtarja administrative, Agnieszka Jedruszak, po hap një llogore. E nxitur nga frika për një luftë me Rusinë, ajo dëshiron të aftësohet për ta mbrojtur familjen e saj, përfshirë djalin e saj 13-vjeçar. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Arben Hoti)
