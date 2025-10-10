Sa larg guxon të shkojë Serbia në Kosovë?
Dronë të dyshuar serbë fluturojnë mbi Kosovë, ndërsa një sulm ndaj policëve ndodh në Jarinjë. Deklaratat e Vuçiqit për “përgatitje për luftë” dhe akuzat e Osmanit për “taktika ruse” rrisin frikën e përshkallëzimit. Ish-ushtarakë paralajmërojnë se në Kosovë mund të mobilizohen mbi një mijë serbë, në rast se Vuçiq jep sinjalin.
