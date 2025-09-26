Ndërlidhjet

Exposé

"Edi nga Tirana": Si e fitoi Shqipëria simpatinë e BE-së?
0:00 0:12:19 0:00

Nga një vend i izoluar, ku regjimi komunist diktonte çdo gjë - nga politika te mendimi dhe jeta private - në një shtet që sot negocion për kapitujt e fundit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian: ky është rrëfimi i Shqipërisë në tri dekada e gjysmë tranzicion. Për udhëheqësit e BE-së, përparimi është mbresëlënës.

