Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Vjosa Osmani për REL: Synoj edhe një mandat si presidente

Vjosa Osmani për REL: Synoj edhe një mandat si presidente
Bashkëngjite
Vjosa Osmani për REL: Synoj edhe një mandat si presidente

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:39:53 0:00

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, se synon të kandidojë sërish për postin më të lartë në vend. Osmani theksoi se pret formimin e institucioneve të reja dhe paralajmëroi bisedime për mbështetje të kandidaturës së saj. Ajo tha se synon të vazhdojë angazhimin politik, edhe nëse nuk zgjidhet presidente. Osmani komentoi, gjithashtu, raportet me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, politikën e jashtme të Kosovës, marrëdhëniet me SHBA-në nën administratën Trump, dialogun Kosovë-Serbi dhe zbatimin e marrëveshjeve mes dy vendeve.

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG