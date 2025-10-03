Ndërlidhjet

Kosova paguan shtrenjtë për ‘egot’ e liderëve

0:00 0:11:05 0:00

Vizion shtetëror apo garë protagonizmi? Politika e jashtme e Kosovës duket si një duel institucional, mes kontradiktash dhe mesazhesh të paqarta. “Është kalkulim politik dhe ego”, thotë Donika Emini, nga Grupi Këshillëdhënës në Evropë për Politika të Ballkanit. Me botën që ndryshon shpejt, çfarë rruge duhet të zgjedhë Kosova për të mos humbur peshën ndërkombëtare?

