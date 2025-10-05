Të kërkosh votë për kryetare, aty ku udhëhoqën gjithmonë burra nga e njëjta parti
Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë, vetëm 20 gra garojnë krahas 186 burrave për kreun komunal. Në dy komuna, që prej dekadash udhëhiqen nga të njëjtat parti politike, dy gra nga subjekte të ndryshme synojnë ta bëjnë historinë. Ndërsa tregojnë për sfidat gjatë garës përballë burrave, ato kërkojnë votë derë më derë, me pak njerëz në ekip, e pa tubime të mëdha.
Përmbajtja
-
-
-
-
3 tetor 2025
Kosova paguan shtrenjtë për ‘egot’ e liderëve
-
-
30 shtator 2025
Çfarë parasheh plani i Trumpit për Gazën?