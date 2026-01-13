Trump shqyrton opsionet për Iranin, ndërsa protestat vdekjeprurëse vazhdojnë

Ndërlidhjet

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, tha se Uashingtoni mund të ndërhyjë, ndërsa shtypja vdekjeprurëse e protestave po vazhdon në Iran. Teherani thotë se është i gatshëm për bisedime, por është gjithashtu “plotësisht i përgatitur për luftë”, ndërsa ekspertët vlerësojnë se një reagim i SHBA-së mund të përfshijë masa ushtarake dhe ekonomike. (Përgatitën: Flaka Zogu dhe Ibrahim Berisha)

