Trump shqyrton opsionet për Iranin, ndërsa protestat vdekjeprurëse vazhdojnë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, tha se Uashingtoni mund të ndërhyjë, ndërsa shtypja vdekjeprurëse e protestave po vazhdon në Iran. Teherani thotë se është i gatshëm për bisedime, por është gjithashtu “plotësisht i përgatitur për luftë”, ndërsa ekspertët vlerësojnë se një reagim i SHBA-së mund të përfshijë masa ushtarake dhe ekonomike. (Përgatitën: Flaka Zogu dhe Ibrahim Berisha)
Përmbajtja
-
-
-
-
-
7 janar 2026
Pranë termocentraleve, pa ngrohtore
-