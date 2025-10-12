Ndërlidhjet

Në 21 komuna u zgjodhën kryetarët pa balotazh

Nga 38 komunat e Kosovës, 21 prej tyre e mbyllën pa balotazh procesin zgjedhor për kryetar komune. Të tjerat do ta mbajnë rundin e dytë të votimit, më 9 nëntor. Votimet e 12 tetorit u zhvilluan pa incidente të mëdha. Në veri, drejtimin e komunave e rimori Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë. Sa u përket komunave tjera, disa i mbajtën partitë që qeverisën ndër vite, në disa tjera pati befasi.

