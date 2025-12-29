Kurti drejt një mandati të ri në krye të Qeverisë së Kosovës
Lëvizja Vetëvendosje shënoi fitore bindëse në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë, me afro 50 për qind të votave, sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). E dyta doli Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me mbi 21 për qind, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me rreth 14 për qind dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) me rreth 6 për qind të votave. Dalja në zgjedhje ishte rreth 45 për qind, më e lartë sesa në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti.
